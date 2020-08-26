В столице Висконсина вспыхнули беспорядки на расовой почве

Беспорядки на расовой почве вспыхнули в ночь на вторник в городе Мэдисон - столице штата Висконсин, где ранее несколько сот человек участвовали в марше протеста против жестокости полиции в городе Кеноша, сообщило во вторник информационное агентство Associated Press (АP).



"Около 500 человек двинулись колонной к зданию законодательного собрания штата, разбивая по дороге витрины, совершая кражи из магазинов и оставляя на стенах домов граффити", - говорится в сообщении. Полиция, по данным агентства, применила слезоточивый газ и задержала шестерых участников беспорядков.



В городе Кеноша "все объекты в центре города закрыты", сообщила во вторник в Twitter пресс-служба городской полиции. Доступ в здание окружного суда и в здание, где размещены органы власти округа Кеноша, прекращен. Городские службы, как и в понедельник, функционируют в удаленном режиме.



Массовые беспорядки вспыхнули в Кеноше после того, как в воскресенье полицейские произвели несколько выстрелов в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники беспорядков выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, повредили систему освещения городских улиц. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, был введен комендантский час, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.



В мае нынешнего года убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

