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- Вышел новый трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
Вышел новый трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
Сервис HBO Max опубликовал второй трейлер фантастического сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Действие происходит на таинственной планете, а Земля была уничтожена в ходе войны.
Главные герои — пара андроидов, которые воспитывают там человеческих детей. Героиня Аманды Коллин (известна по «Преисподней») по имени Мать запрограммирована защищать детей от опасности, а роль андроида-«отца» сыграл Трэвис Фиммел (известен по роли Рагнара Лодброка в «Викингах» и Андуина Лотара в «Варкрафте»).
Премьера сериала состоится 3 сентября на HBO Max.
Ридли Скотт поставил первый и второй эпизоды сериала, а также вместе с Аароном Гузиковски выступил шоураннером. В первом сезоне будет десять серий, три из которых снял Люк Скотт, сын режиссера.
Источник: Esquire
09:30