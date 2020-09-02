Вышел новый трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

Сервис HBO Max опубликовал второй трейлер фантастического сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».



Действие происходит на таинственной планете, а Земля была уничтожена в ходе войны.



Главные герои — пара андроидов, которые воспитывают там человеческих детей. Героиня Аманды Коллин (известна по «Преисподней») по имени Мать запрограммирована защищать детей от опасности, а роль андроида-«отца» сыграл Трэвис Фиммел (известен по роли Рагнара Лодброка в «Викингах» и Андуина Лотара в «Варкрафте»).



Премьера сериала состоится 3 сентября на HBO Max.



Ридли Скотт поставил первый и второй эпизоды сериала, а также вместе с Аароном Гузиковски выступил шоураннером. В первом сезоне будет десять серий, три из которых снял Люк Скотт, сын режиссера.





