Быстрый кредит: преимущества и процесс получения

Бывают периоды, когда срочно нужны деньги, а одолжить их негде, хотя сумма и небольшая. В таких случаях на выручку приходят быстрые кредиты на карту онлайн. Такую услугу можно получить в alexcredit.ua .

Чем выгоден такой кредит

У быстрого онлайн-кредитования есть свои преимущества. Обычно к ним относят:

скорость рассмотрения заявки. Анкета заемщика обрабатывается за 15-30 минут - не приходится долго ждать;



упрощенную процедуру. Для такого кредита достаточно документа, подтверждающего личность, и данных карты, на которую будет перечислена денежная сумма. Сама анкета небольшая, для её заполнения достаточно нескольких минут. В то же время в обычных банках для получения кредита потребуется большее количество документов;



быстрота перечисления средств. При вынесении положительного решения и заключении договора, компания перечисляет деньги на карту клиента за 10 минут;



возможность получить деньги не выходя из дома. Для заполнения анкеты и выдачи средств не нужно никуда ехать - все проходит максимально комфортно, достаточно иметь смартфон, подключенный к интернету.

Как получить деньги

Для получения денежных средств в кредит достаточно выполнить несколько простых условий:

войти в личный кабинет или зарегистрироваться на сайте. Регистрация проходит автоматически при заполнении анкеты заемщика и отправке её на рассмотрение;



при помощи калькулятора на сайте указать необходимую сумму (таким образом сервис рассчитает процент переплаты и укажет, сколько денег нужно будет вернуть);



указать карту или счет, на который необходимо направить средства;



отправить заявку и дождаться итогового решения;



при одобрении запроса - подписать договор с помощью смс-кода, который придет на указанный в анкете контактный номер телефона.

При заполнении анкеты заемщик должен указать адрес своей электронной почты. Это необходимо для того, чтобы компания, выдавшая кредит, смогла направлять заемщику уведомления о статусе его запроса, а также о том, сколько времени осталось до погашения долга.

Напоминания будут приходить и по телефону, и на электронную почту - так человеку сложнее пропустить важную информацию. По электронной почте можно связаться с сотрудниками банка, если возникнут трудности. Для тех, кто не знает, как самостоятельно создать электронную почту в google , создан специальный гайд, в котором этот процесс расписан пошагово.