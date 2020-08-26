Китай испытает на людях вакцину из насекомых от коронавируса

В Китае начнут испытания вакцины от COVID-19 на основе клеток насекомых. Об этом сообщает газета Global Times 22 августа.



В сообщении говорится, что рекомбинантная белковая вакцина была разработана учеными Сычуаньского университета и одобрена для клинических испытаний госуправлением медицинской продукции Китая.



Разработкой вакцины занимались биолаборатории Сычуаньского университета.



Вакцину протестировали на обезьянах и других животных и обнаружили, что она способна защитить от инфекции COVID-19 без явных побочных эффектов.



Ориентировочно вакцина будет производиться в объеме 100 млн комплектов в год — для этого было создано предприятие с необходимой мощностью усилиями сотрудников западнокитайской больницы при Сычуаньском университете, исследовательской группы по вакцинам и биологической компании, специализирующейся на биотехнологиях.



Ранее, 30 июля, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что российские и китайские фармацевтические компании обсуждают совместное проведение клинических испытаний вакцин от коронавируса.



Он отметил, что Китай при разработке вакцины нацелен на сотрудничество со странами, нуждающимися в ней.

