Встреча советников в "нормандском формате" состоится до 10 сентября - Ермак

Запланированная на 28 августа встреча советников лидеров "нормандской четверки" все же состоится - до 10 сентября. Об этом сказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак журналистам во время визита в Днепропетровскую область с Главой государства, передает корреспондент УНН.



"Господин Бонн (советник президента Франции Эммануэль Бонн - ред.) позвонил мне несколько дней назад и просил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты, это первые числа сентября. Я думаю, до 10 сентября эта встреча состоится", - сказал Ермак.



Накануне у Президента сообщили, что запланированная на 28 августа встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) переносится в связи с командировкой советника президента Франции.

