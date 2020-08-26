Названы самые популярные специальности среди украинских абитуриентов

Более миллиона заявлений были поданы абитуриентами в украинские вузы во время вступительной кампании-2020. Электронными заявлениями воспользовались около 191 тысяч желающих поступить в вуз. Это на 25 тысяч больше, чем в прошлом году. Специальностями-лидерами по числу заявлений стали право, менеджемент и филология. Об этом сообщается на сайте МОН.



Уточняется, что абитуриенты могли подать пять заявлений на бюджетную форму обучения, а также неограниченное количество раз претендовать на учебу по контракту.



Топ-10 специальностей по числу поданных заявлений:



081 Право - 116 689

073 Менеджмент - 92 147

035 Филология - 76 708

122 Компьютерные науки - 63 410

014 Среднее образование - 62 676

051 Экономика - 50 тыс. 841

121 Инженерия программного обеспечения - 47 038

072 Финансы, банковское дело и страхование - 46 844

053 Психология - 43 791

075 Маркетинг - 42 379



Топ 10 самых популярных ВУЗов Украины:



Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 56 336

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 46 714

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 46 268

Национальный университет "Львовская политехника" - 42 451

Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 818

Национальный авиационный университет - 33 056

Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 27 775

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 27 625

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 23 541

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22 013



В четверг, 27 августа, абитуриенты узнают, удалось ли им поступить на бюджетную форму обучения. Как уточняют в МОН, напротив заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению".

