Дорогой наш COVID-19: попробуй, полечись!

COVID-19 косит стройные ряды украинской элиты. Давид Сакварелидзе две недели провел в реанимации. Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии, подключена к аппарату ИВЛ. Депутаты, бизнесмены, публичные персоны наперебой рассказывают в соцсетях, кто как перенес «модную» заразу. Фото из больничных палат перемежаются с пляжными репортажами из Турции и Хорватии. Бедный народ почему-то болеет реже. Сколько ни общалась с таксистами, продавцами на рынке, соседками по дому – ни у кого больных в семье нет. А все потому, что диагностировать и лечить COVID-19 простому украинцу не по карману.



Для начала перескажу весьма познавательный пост на Facebook Владислава Носова, который сейчас широко обсуждают и пересылают друг другу пользователи соцсетей. Владислав, судя по его фотографиям, молодой отец двух малышей. Свою историю он начал с того, что утром 6-го августа почувствовал легкий озноб и усталость.



Цитирую фрагменты:



“Абсолютно нормально отработал рабочую смену. Возвращаясь домой, я ощутил тяжесть в теле и головокружение. Уже придя домой, спустя примерно час после ужина, решил, на всякий случай, померить температуру: градусник показал 38,5. В пятницу, 7 августа, я на работу не вышел. Поставил в известность своего лечащего врача.



Врач выписал мне больничный, но дать направление на ПЦР(ПЛР) тест не смог. У наших врачей скованы руки: согласно внутренним протоколам и прочей документации для направления на тест ПЦР(ПЛР) случай контакта с инфицированным больным должен быть задокументирован, а еще (внимание!!!) должно пройти 14 дней. Без данного набора фактов вас никто не направит на тесты!!!



Я пролежал с температурой два дня, после чего у меня началась сильная ангина. Врач по телефону посоветовал антибиотики, которые могут защитить и горло и дыхательные пути. Температура спала до 37,4, но в последний день перед закрытием больничного я заметил, что не ощущаю запахов.



Утром 11 августа, перед закрытием больничного в поликлинике, я пошел и сдал тест ПЦР(ПЛР) в частной лаборатории, заплативиз своего кармана 700 грн. Вечером, через 12 часов, я получил ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ результаты теста.



После пяти дней официального больничного, 12 августа, утром сообщил врачу ситуацию о положительном тесте на COVID-19, уточнил, что моя жена уже тоже кашляет, а еще у нас двое маленьких детей, которых я тоже мог заразить. Врач сказал, что мою жену смогут проверить… НО! Должно пройти 14 дней!!!! А насчет детей – узнавать у педиатра!!!!!



Вся моя семья на самоизоляции: считаются контактными. Мы никуда не можем выехать, не можем поехать и протестировать жену с детьми. За нарушение самоизоляции штраф 17000 грн.



Бригада “Скорой” приехала достаточно быстро, причем в спецкостюмах. Осматривать ребенка медработники отказались, т. к. протоколы им это запрещают. В разговоре выяснилось, что это медсестры, а не врачи, и они даже полномочий осматривать не имеют. Отдельное спасибо Уляне Супрун за медреформу

Представим, что вы подозреваете у себя COVID-19 и для начала идете в поликлинику. Оттуда вас, скорее всего, заворачивают. Тогда вы отправляетесь в частную лабораторию. Платите около 1,5 тыс. грн. и получаете через три дня результат. С этим тестом, если он позитивный, снова идете в поликлинику к лечащему врачу, чтобы получить направление на флюорографию. Надо же узнать: есть воспаление легких или нет?

Обзванивая все, что можно, мы с супругой еле добились, чтобы наших детей проверили. Спасибо педиатру, который ведет мою годовалую дочь, что не отказался помочь и с сыном. Мазки у детей взяли 18 августа, во вторник, сейчас суббота, 22 августа – результатов все еще нет!У жены сильный сухой кашель, пропало обоняние. К врачу она поехать не может, т. к. это нарушение самоизоляции. Все, чем могут помочь врачи – это консультацией по телефону. Спасибо, что есть врачи, которые готовы ответить в любое время суток, хоть это вовсе и не обязательно.Теперь поговорим о “Скорой помощи”. Моему сыну 4 года, вечером 18 августа температура у него поднялась до 39 градусов. Диспетчер, узнав, что мой сын контактный, отказал в выезде бригады, мотивируя тем, что сбить температуру можно парацетамолом и обтиранием водой. Через сутки, 19 августа, температура уже прыгала от 39,3 до 40,1!!! К счастью, новый диспетчер “Скорой” попалась адекватная, и услышав, что такое состояние длится вторые сутки, направила машину.Бригада “Скорой” приехала достаточно быстро, причем в спецкостюмах. Осматривать ребенка медработники отказались, т. к. протоколы им это запрещают. В разговоре выяснилось, что это медсестры, а не врачи, и они даже полномочий осматривать не имеют. Отдельное спасибо Уляне Супрун за медреформу. Чисто по-человечески эти две медсестры оказали максимальную помощь, которую смогли, и морально, и препаратами, и консультацией, уделив все возможное внимание малышу.“Скорая”, если нет температуры под 40, не приедет, диспетчер посоветует сбить компрессом. Если медики и приедут, то осмотреть не смогут в связи с инструкциями и протоколами работы. В больницу берут только тяжело больных. Мы пока не считаемся таковыми.Моя семья состоит из 4-х человек, разные симптомы заболевания подают все, а официально болею только я!!!!!!!! Супругу проверят тестом, выждав 14 дней. По детям данных все еще нет. Всеукраинская горячая линия по COVID-19 абсолютно не работает, дозвониться нереально. Осмотреть мою семью, проверить состояние легких никто не может.Выводы и советы:Тесты на COVID-19, по возможности, делайте сами, не ждите, когда доктор сможет дать направление.Государство абсолютно не заинтересованно выявлять потенциальных больных. Если бы я не сделал тест самостоятельно, то уже ходил бы на работу более недели. Теперь представьте, сколько бы я людей заразил» (конец цитаты).Действительно, несмотря на шумиху с самолетом “Мрия”, гуманитарными грузами (оказавшимися на поверку коммерческими), защитными костюмами, аппаратами ИВЛ, которые каждый уважающий себя олигарх считал долгом подарить какой-то больнице, получить место в стационаре с диагнозом COVID-19 проблематично.Помните, с чего начался карантин? С воплей, что мест на всех не хватит, врачи свалятся с ног, если пойдет вал заболевших, поэтому сидите дома. И вот – вал пошел. И мест в самом деле не хватает. Поэтому, когда стоит выбор, кого госпитализировать в первую очередь – жену президента с ребенком или простого гражданина, отработавшего смену, он очевиден.От многих слышала, что получить направление на бесплатный тест так же сложно, как выбить бесплатную химию при раке. Надо хорошенько подсуетиться. При этом суетиться можно только по телефону ввиду штрафа в 17 тыс. грн. за нарушение самоизоляции.Представим, что вы подозреваете у себя COVID-19 и для начала идете в поликлинику. Оттуда вас, скорее всего, заворачивают. Тогда вы отправляетесь в частную лабораторию. Платите около 1,5 тыс. грн. и получаете через три дня результат. С этим тестом, если он позитивный, снова идете в поликлинику к лечащему врачу, чтобы получить направление на флюорографию. Надо же узнать: есть воспаление легких или нет?Но с момента, как лаборатория узнала о вашем заражении, вы зафиксированы как контактный больной и внесены в базу данных. Не сомневаюсь, что вам придет весточка от “Дии” – поставить программу самоизоляции. Посещение поликлиники – это уже нарушение самоизоляции. Штраф – 17 тыс. грн.?При этом не стоит забывать об уголовной ответственности за инфицирование коронавирусом. Многие об этом даже не подозревают. Поэтому в порядке ликбеза сообщаю, что весной этого года принят закон № 530-IX от 17.03.2020 г. "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".В нем изложена в новой редакции ст. 325 Уголовного кодекса Украины (далее – УКУ), предусматривающая ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных болезней и массовых отравлений. Если такие деяния повлекли гибель людей или другие тяжелые последствия, то лицу грозит до восьми лет лишения свободы.Закон, между нами говоря, принимался для защиты от распространения СПИДа. По нему в основном сажали наркоманов, заразивших своих собратьев через шприцы, а также руководителей детсадов и столовых, у которых произошло массовое отравление.Сейчас это применяется и к COVID-19. Но как именно, никто не знает. Ну, вот вы заболели. В больницу вас, скорее всего, не возьмут. Еду и лекарства надо добывать самостоятельно. Скажем, вы снимаете комнату у бабульки. Не сказали ей, что больны. Бабулька заболела и отдала Богу душу. Если у нее настойчивые наследники, они могут упечь вас на 8 лет за умышленное инфицирование.Не случайно люди с деньгами предпочитают не скупиться на частные клиники, которые стали оказывать услуги по содержанию “кувидоносителей” в стационаре и лечению тех, кого “прикрутило” с легкими.Не знаю, как с этим обстоят дела в Киеве, а вот у моих друзей в Одессе их знакомые – семейная пара – заболели COVID-19. Поскольку люди они платежеспособные, то сразу обратились в частную клинику. Но оказалось, что мест там нет. Хорошо, что в Одессе главное не деньги, а связи. Нашли выходы на кого нужно, договорились о госпитализации.Бюджет мероприятия такой: палата на двоих, с каждого по 8 тыс. грн. в сутки (всего 16 тыс. грн. в сутки). И это только за гостиничные услуги, не считая лечения. Когда у одного из супругов обнаружилось воспаление легких и понадобилось дышать кислородом, сумма резко возросла.По факту недельное пребывание в частной клинике обходится как двухнедельное на пятизвездочном курорте. Сейчас у этих людей пошла вторая неделя пребывания в стационаре. Они шутят, что по расходам “съездили на Мальдивы”. А что делать тем, у кого денег на лечение не хватит? Правильно: не испытывать судьбу и не сдавать ПЦР-тест. Так многие и делают, покашливая в платочек и попивая на всякий случай антибиотики. Благо они пока еще не по рецепту. А вы говорите, пандемия!