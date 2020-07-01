Почему стоит выбрать подоконники из мрамора?

На сегодняшний день такой классический элемент интерьера как подоконник производят из самых разнообразных материалов. Однако если говорить об искусственных, а именно пластике, то со временем он, как правило, желтеет от температурных перепадов и деформируется.

На подоконниках из бетона могут образоваться трещины, не поддающиеся реставрации. Изделия из ненатурального камня довольно красивы, но при их производстве применяются довольно опасные химические вещества, что может наносить вред здоровью. К тому же, такие материалы не долговечны. Специалисты производства GRANIT-MRAMOR COMPANY уверяют, что только подоконники из мрамора и других натуральных камней способны служить вам долго и качественно. А главное безопасно, ведь одним из основных преимуществ подоконников из камня (смотреть тут ) является его экологичность.

Особенности натурального мрамора

Мрамор (смотреть здесь ) – очень прочный камень, наделенный широким обилием текстур и оттенков. Это невероятно красивый природный материал, хорошо зарекомендовавший себя при отделочных работах и оформлении различных поверхностей, в числе которых и подоконники.

Как и другие натуральные камни, такие как кварцевый агломерат или гранит, мрамор также обладает влагостойкостью, небольшой теплопроводностью и огнеупорностью. Если сравнивать мрамор с прочими материалами, к примеру, пластиком или древесиной, то очевидно что такой подоконник вы установите раз и навсегда благодаря его прочности и долговечности.

При выборе мраморного подоконника следует учитывать такие факторы как:

порода камня – качество и способ обработки лицевой стороны, наличие включений и внутренних трещин;

фактура камня – она не должна угнетать, а наоборот, давать ощущение спокойствия и уюта;

цвет материала – идеальным будет оттенок, гармонирующий с общей цветовой гаммой помещения;

антисептические свойства – помните, что мраморные подоконники не нуждаются в обработке агрессивными химическими веществами.

Очистить мраморную поверхность можно с помощью теплой воды и мыла, а для защиты подоконника от негативных воздействий используйте специальное покрытие, противостоящее пищевым краскам и пятнам.

Не оказывают негативного воздействия на мрамор и температурные перепады, а потертости и сколы очень легко реставрируются. Что же касается прочности, то здесь мрамор уступает лишь “вечному” граниту. Увидеть больше фото подоконников из мрамора и гранитных подоконников можно на сайте granite-company.com.ua.

Преимущества мраморных подоконников

Гигиеничность. Антибактериальные свойства материала не допускают возникновения благотворной среды для размножения микроорганизмов. Прочность. Несмотря на то, что мрамор относится к горным мягким породам, он способен выдержать даже сильную внешнюю нагрузку. Неприхотливость. Мрамор неприхотлив в уходе, главное избегать агрессивных моющих веществ. Поверхность при этом остается целостной и сохраняет свою фактуру. Надежность. Камень имеет крайне низкий коэффициент стираемости, а значит, сохраняет первоначальный вид спустя десятилетия применения.

Таким образом, выбрав мраморный подоконник вы получите качественное и долговечное изделие, способное идеально вписаться в любую стилевую концепцию.