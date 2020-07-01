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- Почему стоит выбрать подоконники из мрамора?
Почему стоит выбрать подоконники из мрамора?
На сегодняшний день такой классический элемент интерьера как подоконник производят из самых разнообразных материалов. Однако если говорить об искусственных, а именно пластике, то со временем он, как правило, желтеет от температурных перепадов и деформируется.
На подоконниках из бетона могут образоваться трещины, не поддающиеся реставрации. Изделия из ненатурального камня довольно красивы, но при их производстве применяются довольно опасные химические вещества, что может наносить вред здоровью. К тому же, такие материалы не долговечны. Специалисты производства GRANIT-MRAMOR COMPANY уверяют, что только подоконники из мрамора и других натуральных камней способны служить вам долго и качественно. А главное безопасно, ведь одним из основных преимуществ подоконников из камня (смотреть тут) является его экологичность.
Особенности натурального мрамора
Мрамор (смотреть здесь) – очень прочный камень, наделенный широким обилием текстур и оттенков. Это невероятно красивый природный материал, хорошо зарекомендовавший себя при отделочных работах и оформлении различных поверхностей, в числе которых и подоконники.
Как и другие натуральные камни, такие как кварцевый агломерат или гранит, мрамор также обладает влагостойкостью, небольшой теплопроводностью и огнеупорностью. Если сравнивать мрамор с прочими материалами, к примеру, пластиком или древесиной, то очевидно что такой подоконник вы установите раз и навсегда благодаря его прочности и долговечности.
При выборе мраморного подоконника следует учитывать такие факторы как:
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порода камня – качество и способ обработки лицевой стороны, наличие включений и внутренних трещин;
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фактура камня – она не должна угнетать, а наоборот, давать ощущение спокойствия и уюта;
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цвет материала – идеальным будет оттенок, гармонирующий с общей цветовой гаммой помещения;
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антисептические свойства – помните, что мраморные подоконники не нуждаются в обработке агрессивными химическими веществами.
Очистить мраморную поверхность можно с помощью теплой воды и мыла, а для защиты подоконника от негативных воздействий используйте специальное покрытие, противостоящее пищевым краскам и пятнам.
Не оказывают негативного воздействия на мрамор и температурные перепады, а потертости и сколы очень легко реставрируются. Что же касается прочности, то здесь мрамор уступает лишь “вечному” граниту. Увидеть больше фото подоконников из мрамора и гранитных подоконников можно на сайте granite-company.com.ua.
Преимущества мраморных подоконников
- Гигиеничность. Антибактериальные свойства материала не допускают возникновения благотворной среды для размножения микроорганизмов.
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Прочность. Несмотря на то, что мрамор относится к горным мягким породам, он способен выдержать даже сильную внешнюю нагрузку.
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Неприхотливость. Мрамор неприхотлив в уходе, главное избегать агрессивных моющих веществ. Поверхность при этом остается целостной и сохраняет свою фактуру.
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Надежность. Камень имеет крайне низкий коэффициент стираемости, а значит, сохраняет первоначальный вид спустя десятилетия применения.
Таким образом, выбрав мраморный подоконник вы получите качественное и долговечное изделие, способное идеально вписаться в любую стилевую концепцию.