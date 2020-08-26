Кабмин намерен до конца сентября закрыть границы для иностранных граждан

Кабмин намерен до конца сентября закрыть границы для иностранных граждан

Кабинет министров Украины почти до конца сентября закроет границы для иностранных граждан.

Соответствующее решение будет принято на заседании правительства в среду.

"Правительство сегодня рассмотри вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для иностранных граждан, кроме тех, которые имеют разрешения на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду.