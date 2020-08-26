Кабмин намерен до конца сентября закрыть границы для иностранных граждан

Кабинет министров Украины почти до конца сентября закроет границы для иностранных граждан.



Соответствующее решение будет принято на заседании правительства в среду.



"Правительство сегодня рассмотри вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для иностранных граждан, кроме тех, которые имеют разрешения на проживание, являются членами международных и гуманитарных миссий", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду.

