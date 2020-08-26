Эрдоган призвал не испытывать терпение Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны НАТО не вмешиваться в события в Восточном Средиземноморье. Трансляция его выступления опубликована в официальном аккаунте Twitter.



"Мы призываем наших собеседников успокоиться и держаться подальше от ошибок, которые приведут их к разрушению. Турция не та страна, терпение которой стоит испытывать. Если мы говорим, что намерены сделать что-то, то мы это сделаем, и мы готовы к последствиям" - заявил Эрдоган.



По словам лидера, Анкара получит все, что ей причитается. Попытки остановить Турцию будут ошибочными, подчеркнул он.



Эрдоган выступил с заявлением после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность событиями в Восточном Средиземноморье. 26 августа стало известно, что Греция, Кипр, Италия и Франция начнут военные учения в Средиземном море.



25 августа греческий министр иностранных дел Никос Дендиас заявил, что Афины готовы защищать свой суверенитет в конфликте с Анкарой. Дипломат подчеркнул, что турецкая сторона продолжает провокации и нарушения международного права, и эта ситуация касается не только этих двух стран НАТО, но и всего Евросоюза, в котором состоит Греция.

