Омская больница просит клинику Charite обосновать версию интоксикации Навального

Омская больница просит клинику Charite обосновать версию интоксикации Навального

Омская больница, куда 20 августа госпитализировали Алексея Навального, направила берлинской клинике Charite просьбу предоставить данные, на основе которых у пациента была определена интоксикация. Об этом заявил в среду главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.

"Мы просим предоставить данные лабораторных исследований, на основании чего они определили интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. А также на основании каких клинических данных они также предполагают данную интоксикацию", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что ингибиторы холинэстеразы, об обнаружении которых в крови Алексея Навального заявила берлинская клиника, не были выявлены в ходе его обследования в Омске.

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. 24 августа германские врачи заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока не известно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение из-за появления версии об отравлении Навального, подчеркнув, что причина понижения у него уровня холинэстеразы пока не установлена. По словам Пескова, российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента и планируют предложить германским коллегам обмен информацией. Расследование произошедшего, по его словам, начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом, подчеркнул пресс-секретарь президента.