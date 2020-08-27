В Белоруссии заявили о готовности к диалогу с зарубежными партнерами

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре с итальянским коллегой заявил, что власти готовы конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране без угроз и вмешательства во внутренние дела.



Как сообщила в среду пресс-служба белорусского МИД, накануне "по инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо". Они обсудили состояние двустороннего политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.



"По просьбе итальянского коллеги, выразившего озабоченность поствыборными событиями в Республике Беларусь, Макей проинформировал о внутриполитической ситуации в стране. Глава МИД Беларуси акцентировал важность объективной, всесторонней оценки последних событий, заверив в готовности к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами по данной теме без угроз и вмешательства во внутренние дела", - отмечается в сообщении пресс-службы.



Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.



По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

