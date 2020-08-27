Во Франции переименовали книгу "Десять негритят"

Детективный роман Агаты Кристи "Десять негритят" переименовали во Франции. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.



Теперь книга будет продаваться во Франции под названием "Их было десять". Отмечается, что переиздание уже доступно к покупке в книжных магазинах крупной сети Fnac за 5,6 евро.



События книги происходят на Негритянском острове, где один за другим начинают погибать люди. С каждой смертью исчезает также фарфоровая статуэтка маленьких негритят.



Причард отметил, что во времена создания романа язык был другим, и использовались другие слова. Он отметил, что оригинальное название книги в Великобритании изменили еще в 1980-х годах.



Также потомок писательницы подчеркнул, что самой Кристи "не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами".

