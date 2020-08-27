Минюст США подтвердил отсутствие иностранного влияния на итоги выборов 2016 и 2018 годов

Первый заместитель министра юстиции США Джеффри Розен подтвердил в среду, что нет никаких свидетельств влияния иностранного вмешательства на исход выборов в США в 2016 и 2018 годах.



"Что касается недавних промежуточных выборов 2018 года, и министерство внутренней безопасности, и Минюст пришли к выводу об отсутствии свидетельств того, что иностранные действующие лица смогли оказать какое-либо существенное воздействие на целостность или безопасность избирательной инфраструктуры или инфраструктуру [предвыборных] политических кампаний", - сказал Розен, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).



"Точно так же, как сообщил спецкомитет по разведке Сената [Конгресса США], нет свидетельств тому, что итоги голосования подверглись изменениям [в результате действий] иностранных действующих лиц во время президентских выборов в 2016 году", - добавил он.



Розен напомнил, что в ноябре в США пройдут всеобщие выборы. "Наша избирательная инфраструктура <...> была хорошо защищена, и эта защита была усовершенствована за последние три года", - сказал он.



"Но вмешательство в инфраструктуру не единственный беспокоящий нас вопрос. Мы также обеспокоены в связи с другой угрозой, известной как злонамеренное иностранное влияние. <...> В большинстве случаев это означает что-то вроде скрытой пропаганды. В других случаях это может быть использование тактик оказания давления на влиятельных людей. <...> Это [влияние] также может принимать форму хакерской деятельности и раскрытия частной электронной переписки или телефонных сообщений. Суть в том, что это выражается в разных формах, но все они нацелены на то, чтобы повлиять на то, как американцы думают о [разных] вопросах и отдают свои голоса", - добавил замминистра юстиции.



Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".

