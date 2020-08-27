Власти Киева прорабатывают вопрос строительства комплекса по переработке батареек

Киев прорабатывает вопрос строительства перерабатывающего комплекса, который также будет предусматривать безопасную утилизацию отработанных батареек и обращения с химическими отходами, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. "Несколько месяцев назад совместно с коммунальным предприятием "Киевкоммунсервис" отправили первую партию батареек на переработку в Румынию. Собрали и отгрузили более 70 тонн. К сожалению, утилизировать такие отходы в Украине мы не можем, поскольку нет соответствующих мощностей. Поэтому совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины обсуждаем создание такого стратегически важного объекта, который будет направлен на обращение с химическими отходами", - отметил Пантелеев во время "прямой линии" в "КП в Украине", сообщает в среду пресс-служба КГГА.



По его словам, это первый в Украине случай, когда город Киев и муниципальное предприятие собрало и вывезло за пределы страны такое количество батареек. И в этом направлении столица планирует работать более системно.

