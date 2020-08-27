Власти Киева прорабатывают вопрос строительства комплекса по переработке батареек

Власти Киева прорабатывают вопрос строительства комплекса по переработке батареек

Киев прорабатывает вопрос строительства перерабатывающего комплекса, который также будет предусматривать безопасную утилизацию отработанных батареек и обращения с химическими отходами, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. "Несколько месяцев назад совместно с коммунальным предприятием "Киевкоммунсервис" отправили первую партию батареек на переработку в Румынию. Собрали и отгрузили более 70 тонн. К сожалению, утилизировать такие отходы в Украине мы не можем, поскольку нет соответствующих мощностей. Поэтому совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины обсуждаем создание такого стратегически важного объекта, который будет направлен на обращение с химическими отходами", - отметил Пантелеев во время "прямой линии" в "КП в Украине", сообщает в среду пресс-служба КГГА.

По его словам, это первый в Украине случай, когда город Киев и муниципальное предприятие собрало и вывезло за пределы страны такое количество батареек. И в этом направлении столица планирует работать более системно.