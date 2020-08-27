Охрану Зеленского обвинили в избиении беженки из Донбасса

Группа украинских "активистов" обвинила личную охрану президента Владимира Зеленского в нанесении телесных повреждений переселенке из Донбасса. Как сообщил в Facebook один из правозащитников, экс-нардеп Андрей Денисенко, девушка пыталась поговорить с главой государства.

В ответ на это, по его словам, силовики жестко оттеснили ее и нанесли удары. В результате активистку госпитализировали. Как следует из заключения днепропетровских врачей, фото которого правозащитник также прикрепил к публикации, переселенка получила перелом ребра.



Как утверждает Денисенко, охрана президента напала на девушку, чтобы она не смогла "задать неудобные вопросы" Зеленскому.



Глава государства ранее прибыл в Днепр в рамках рабочей поездки.





