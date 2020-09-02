Кара Делевинь будет вести сериал о порнографии

Популярная британская супермодель и актриса Кара Делевинь станет ведущей сериала о сексуальности. Об этом сообщает Teen Vogue.



Документальное шоу, которое станет вести актриса, будет состоять из шести эпизодов. В них поднимут темы порнографии, сексуальности, сексуальной ориентации и других подобных тем.



Кроме того, сама Делевинь примет участие в экспериментах в секс-лаборатории.



Актриса отметила, что она, вероятно, всегда останется пансексуалкой. Этот термин, используется для обозначения влечения к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности.





