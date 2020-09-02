Переливание крови - спасение от последствий инсульта

Университет Западной Виргинии, сообщает ТАСС, смог защитить лабораторных грызунов от тяжелых последствий инсульта. Ученые удалили из кровеносной системы пострадавших животных всю кровь и внедрили в нее плазму здоровых мышей. Было установлено, что переливание крови снижает уровень воспаления и концентрацию опасного белка MMP-9 в крови.



Данный белок, есть основания полагать, участвует в разрушении защитного барьера мозга. Плюс полное переливание уменьшало количество нейтрофилов, иммунных клеток, выделяющих провоспалительные сигнальные соединения.



Медики напоминают: после инсульта, когда кровоснабжение мозга восстановилось, развивается опасное воспаление, повреждения гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг от патогенов и токсинов. В рамках эксперимента с грызунами ученые проследили за развитием этих процессов.



Они останавливали кровоток и через некоторое время постепенно восстанавливали его, вводя кровь в ту же самую артерию. Притом, кровь животных частично или полностью заменяли на материал здоровых грызунов.



Оказалось, в значительной степени негативных последствий остановки кровотока можно было избежать при полной замене крови. Животные, пережившие переливание, не погибали и демонстрировали сокращение пострадавшей зоны мозга в несколько раз.

