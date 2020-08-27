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- Особый юбилей: участник аукциона «Интер – детям» получил в подарок тренировку с чемпионом
Особый юбилей: участник аукциона «Интер – детям» получил в подарок тренировку с чемпионом
Индивидуальную тренировку с одним из лучших боксеров Украины Денисом Беринчиком получил в подарок на 40-летие харьковчанин Дмитрий Иванов. Такой оригинальный сюрприз преподнесли мужчине на юбилей его близкие друзья, выкупив на сайте благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям» эксклюзивный лот от известного спортсмена.
Ради тренировки с Денисом Беринчиком Дмитрий преодолел более 500 километров. Из Харькова в Киев он приехал с группой поддержки: женой и двумя сыновьями – 6-летним Владом и 3-летним Сашей. Благодаря маленьким непоседам спортивное занятие превратилось в веселое развлечение. Пока Денис с их отцом отрабатывали технику ударов, малыши устроили на ринге свой боксерский поединок без правил. Так что спортсмену пришлось и их научить некоторым приемам.
После занятия уставший, но довольный участник аукциона не скрывал переполнявших его эмоций: «Это самый оригинальный подарок, который я получал на свой день рождения! Мне очень понравилось! Было невероятно здорово! Это непередаваемые эмоции, драйв, адреналин!» А именитый тренер похвалил подопечного: «У Дмитрия есть задатки для бокса. Для себя, для своего здоровья, для настроения я бы ему советовал проводить две-три тренировки в неделю».
И Денис, и Дмитрий отмечают: самое главное, что эта тренировка – это поддержка доброго дела, помощь детям. Все собранные на благотворительном аукционе «Интер – детям» средства пойдут на покупку современной системы MultiFiltrate для Центра детской токсикологии, интенсивной и эфферентной терапии «ОХМАТДЕТа». Это оборудование еще называют искусственной почкой. Оно помогает детям с острыми отравлениями и инфекциями пережить наиболее критичный период, когда почки не справляются с выведением токсинов. Кроме того, аппарат позволит делать гемодиализ детям с малым весом, сердечной недостаточностью и нестабильными показателями кровяного давления.
«Я уже на протяжении пяти лет участвую в аукционе «Интер – детям» со своими лотами, – говорит Денис Беринчик. – Каждый лот – это маленькая капля в большое море. Но все вместе мы делаем многое для достижения цели».
Как прошла тренировка с боксером Денисом Беринчиком, смотрите в сюжете «Утра с Интером» – https://youtu.be/6CVaTl6GNiA.
На сайте благотворительного аукциона deti.inter.ua – еще множество эксклюзивных лотов от известных артистов, телеведущих и спортсменов. Среди них – персональная тренировка с чемпионом мира по дзюдо Георгием Зантараей; тренировочная форма чемпионки мира по дзюдо Дарьи Белодед с ее автографом; спортивные шорты от Дениса Беринчика, в которых он одержал победу; мяч с автографами игроков сборной Украины по футболу; перчатки с автографом легенды бокса Эвандера Холифилда. Приобретая один из лотов на аукционе «Интер – детям», вы не только покупаете уникальный подарок для себя или близкого человека, но и участвуете в большом и важном деле. Также каждый желающий может принять участие в благотворительной инициативе «Одна гривна от каждого из нас – это много. Вместе мы можем спасать детские жизни» и перечислять от 1 гривны в день в копилку фонда. Каждая гривна приближает момент, когда отделение интенсивной терапии и острых интоксикаций «ОХМАТДЕТа» получит долгожданный жизненно важный аппарат для маленьких пациентов. Делать добро легко – присоединяйтесь! Вместе мы действительно можем спасать детские жизни!