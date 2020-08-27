Особый юбилей: участник аукциона «Интер – детям» получил в подарок тренировку с чемпионом

Индивидуальную тренировку с одним из лучших боксеров Украины Денисом Беринчиком получил в подарок на 40-летие харьковчанин Дмитрий Иванов. Такой оригинальный сюрприз преподнесли мужчине на юбилей его близкие друзья, выкупив на сайте благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям» эксклюзивный лот от известного спортсмена.

Ради тренировки с Денисом Беринчиком Дмитрий преодолел более 500 километров. Из Харькова в Киев он приехал с группой поддержки: женой и двумя сыновьями – 6-летним Владом и 3-летним Сашей. Благодаря маленьким непоседам спортивное занятие превратилось в веселое развлечение. Пока Денис с их отцом отрабатывали технику ударов, малыши устроили на ринге свой боксерский поединок без правил. Так что спортсмену пришлось и их научить некоторым приемам.

После занятия уставший, но довольный участник аукциона не скрывал переполнявших его эмоций: «Это самый оригинальный подарок, который я получал на свой день рождения! Мне очень понравилось! Было невероятно здорово! Это непередаваемые эмоции, драйв, адреналин!» А именитый тренер похвалил подопечного: «У Дмитрия есть задатки для бокса. Для себя, для своего здоровья, для настроения я бы ему советовал проводить две-три тренировки в неделю» .

И Денис, и Дмитрий отмечают: самое главное, что эта тренировка – это поддержка доброго дела, помощь детям. Все собранные на благотворительном аукционе «Интер – детям» средства пойдут на покупку современной системы MultiFiltrate для Центра детской токсикологии, интенсивной и эфферентной терапии «ОХМАТДЕТа». Это оборудование еще называют искусственной почкой. Оно помогает детям с острыми отравлениями и инфекциями пережить наиболее критичный период, когда почки не справляются с выведением токсинов. Кроме того, аппарат позволит делать гемодиализ детям с малым весом, сердечной недостаточностью и нестабильными показателями кровяного давления.

«Я уже на протяжении пяти лет участвую в аукционе «Интер – детям» со своими лотами, – говорит Денис Беринчик. – Каждый лот – это маленькая капля в большое море. Но все вместе мы делаем многое для достижения цели».

Как прошла тренировка с боксером Денисом Беринчиком, смотрите в сюжете «Утра с Интером» – https://youtu.be/6CVaTl6GNiA .