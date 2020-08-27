Китай испытал ракету для уничтожения авианосцев – СМИ

Военные КНР, накануне испытавшие две ракеты в районе Южно-Китайского моря, в частности, запустили высокоточную ракету DF-21D - "убийцу авианосцев", сообщает агентство Associated press (AP).



Вторая из испытанных ракет - DF-26B - может, как считается, нести обычную или ядерную боеголовку. AP отмечает, что ее характеристики нарушали положения ранее действовавшего Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД): когда в 2019 году США выходили из ДРСМД, они упоминали в том числе разработки Китаем DF-26 и похожего вооружения.



Отмечается, что DF-21D и DF-26B были запущены накануне в район между китайской провинцией Хайнань и Парасельскими островами (китайское название - Сиша). DF-21D стартовала из провинции Чжэцзян к югу от Шанхая, а DF-26B - из провинции Цинхай на северо-западе страны.



AP уточняет, что Минобороны КНР и МИД пока не подтвердили пуски ракет.

