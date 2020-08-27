Якісний та ефективний догляд за волоссям

Щоб ваше волосся завжди виглядало здоровим, доглянутим, шовковистим та слухняним, треба використовувати якісні засоби для миття, зволоження, насичення корисними речовинами. До підбору косметики треба відноситися відповідально. Краще надавати перевагу професійним аптечним засобам зі збалансованим складом та доведеною ефективністю, які доступні на сайті www.yves-rocher.ua.

Різновиди засобів по догляду за волоссям

Існує кілька різновидів ефективних засобів догляду за волоссям:

шампунь;



бальзам;



маска глибокої дії;



кондиціонери, які не потребують змивання;



спеціальні натуральні олії для волосся.

Краще використовувати таку косметику комплексно, щоб отримати максимальний ефект. Якщо шампунем та бальзамом можна користуватися щоденно, то засоби глибокої дії треба наносити 1-2 рази на тиждень. Ви можете купити маску для волосся з натуральним складом від відомого французького бренду Yves Rocher, щоб переконатися в високій ефективності таких засобів. Виробник пропонує різні серії в залежності від типу волосся, очікуваного ефекту. Є й універсальні маски, котрі відходять всім, незалежно від типу волосся.

Перевага косметики Yves Rocher в ретельно підібраному складі, безпеці цих засобів. Перед тим, як потрапити у продаж, кожен різновид косметики проходить перевірку, дослідження, тестування. Якщо ви не впевнені, чи підійде вам якийсь конкретний засіб, можна спочатку придбати його в невеликому обсязі. Виробник пропонує пробники косметичних засобів для вибагливих споживачів.

Як користуватися маскою для волосся

Перевага маски для волосся в тому, що вона проникає глибокого в кожну волосину, насичує коріння поживними речовинами. Щоб досягнути саме такого ефекту, треба чітко слідкувати інструкції з використання. Мінімальний час впливу такого засобу – 20-30 хвилин. Деякі види косметики для волосся наносять до миття голови, деякі призначені для використання після миття.

Ефект помітний одразу. Волосся стає блискучим, гладеньким, виглядає здоровим. Піклуватися про нього треба на постійній основі. Тоді буде досягнутий накопичувальний ефект.

Косметика Yves Rocher не викликає алергічних реакцій, проте перед першим використанням краще провести тест на відсутність подразнень. Невеличку кількість маски треба нанести на шкіру руки, зачекати 20-30 хвилин, потім промити це місце проточною водою. Якщо протягом доби тут не виникли почервоніння, висипи, то можна сміливо користуватися косметикою від відомого виробника.