Ирина Верещук призвала киевлян к обсуждению закона о столице

Законопроект о столице во втором чтении будет рассматриваться на очередной сессии Верховной Рады уже осенью.

"Призываю всех киевлян присоединиться к обсуждению будущего нашей столицы. Я жду ваших мыслей, ваших предложений, ваших конкретных критических замечаний. Мне важно ваше мнение, ваша позиция, ваш трезвый незаангажированный взгляд, потому что нам всем потом жить по этому закону и выполнять его. А поэтому мы несем общую ответственность за то, каким будет этот закон и будет ли он вообще", - отмечает Ирина Верещук в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Кандидат на пост мэра попросила оставлять вопросы, идеи, критические замечания и положительные отзывы по законопроекту под постом в Facebook.

Обещаю обсудить их во фракции и кулуарах парламента. А потом мы вместе с вами примем решение. Ваше мнение важно! Приобщайтесь!", - добавляет кандидат в мэры, победившей на праймериз "Слуги народа".

Напомним, в первом чтении законопроект 2143-3 "О городе Киев - столице Украины", который создает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве, был принят Верховной Радой в октябре 2019 года. Законопроект поддержали 244 народных депутата.