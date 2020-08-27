Гендиректор TikTok заявил о своем уходе из компании

Компанию TikTok покинул главный исполнительный директор Кевин Майер, который менее чем три месяца назад приступил к работе. Его временно заменит генеральный менеджер из США Ванесса Паппас, сообщает в четверг, 27 августа, Reuters.



Отмечается, что Майер покинул пост через несколько дней после того, как TikTok подал в суд на администрацию Трампа из-за распоряжения о запрете транзакций через приложение в США.



"В последние недели, когда политическая среда резко изменилась, я серьезно подумал о том, что потребуют корпоративные структурные изменения и что это означает для глобальной роли, на которую я подписался... На этом фоне и поскольку мы ожидаем очень скоро достичь решения, я с тяжелым сердцем хотел сообщить вам всем, что решил покинуть компанию", - говорится в письме Майера.



Ранее Майер был руководителем стримингового сервиса Walt Disney Co до того, как 1 июня присоединился к TikTok. Он также был назначен главным операционным директором китайской материнской компании TikTok - ByteDance.



TikTok в заявлении по электронной почте подтвердил уход и сказал, что политическая динамика последних нескольких месяцев "значительно изменила" масштаб роли Майера.

