Нафтогаз повысил цены на газ сразу на 45%

Нафтогаз Украины повысил цену на газ для населения в сентябре на 45% (+1460 гривен), сообщается на сайте компании в четверг, 27 августа. Так, цена газа с начала осени без учета стоимости доставки составит 4,70 грн/куб. м с НДС (Было 2,59 грн). Повышение цен в Нафтогазе объясняют ростом стоимости в Европе до 5,4 грн за куб. м.



"Рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа", - говорится в сообщении.



В компании напоминают о возможности зафиксировать цену на газ по тарифу Годовой. В первые две недели сентября годовую цену можно зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа повышается до 5,24 грн/куб. м.



Нафтогаз предупредил о повышении цен на газ на 40% еще в начале осени. Отметим, с июля Нафтогаз впервые с начала года повысил стоимость газа для населения на 7%, а в августе еще на 9%. Таким образом, за три месяца тарифы вырастут на 61%, нивелировав все снижение за год (-62%).

