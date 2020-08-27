Степанов рассказал, где можно проводить концерты в Украине
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проводить концерты можно в учреждении культуры только с учетом всех правил и норм. Об этом он сообщил на брифинге.
Так, в связи с продлением адаптивного карантина до 1 ноября в Украине запретили проведение концертов в ночных клубах, в учреждениях культуры - можно с учетом соблюдения всех норм.
Министр сообщил, что разрешено проведение концертов в учреждениях культуры, для которых концертная деятельность на протяжении последнего года "является основным видом деятельности".
Чиновник добавил, что проводить концерты можно в учреждении культуры только с учетом всех правил и норм.
"Если мы говорим о концерте, который проводится в ночном клубе, то такая концертная деятельность запрещена", - сказал Степанов.
"В связи с ухудшением ситуации на территории страны во всех без исключения регионах, в независимости от уровня опасности, начиная с зеленой (зоны) и далее, было запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, работа учреждений общественного питания с организацией досуга", - отметил глава Минздрава.
Он уточнил, что речь не идет о работе ресторанов и кафе, "это касается развлекательных мероприятий".