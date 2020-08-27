Лукашенко готов вести диалог с "вменяемыми" представителями оппозиции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами, а также с "вменяемыми" представителями оппозиции, но не под давлением уличных протестов. "Давайте садиться - представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов (это будущая элита нашей страны, с ними и надо вести этот диалог). И с трудовыми коллективами, которые сегодня работают, не глядя ни на что.



И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.



"Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет", - подчеркнул президент.



По его словам, диалог с представителями общества может включать, в том числе обновление Конституции. При этом в качестве партнеров по диалогу он видит в первую очередь трудовые коллективы. "Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог", - заявил Лукашенко.



"Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию - это главный закон в любой стране. И "плясать" надо от Конституции", - подчеркнул президент Беларуси.



При этом он потребовал довести до студентов информацию о нецелесообразности участия в несанкционированных акциях протеста, предупредив о возможности отмены отсрочек от службы в армии.



"Они и в политическом отношении начинают сегодня подзуживать студентов: 1 сентября приедете на занятия - выходите на улицы, и так далее. Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести, до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий", - сказал Лукашенко в четверг на совещании в Минске.



"А потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда родину надо защищать. У нас отечество в опасности", - заметил он.



Как сообщалось, на фоне продолжающихся после президентских выборов массовых протестов сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе о механизме проведения повторных президентских выборов.



Ранее представители президиума Координационного совета поддерживали предложение Лукашенко о конституционной реформе как первого шага к трансферу президентской власти.



Между тем, генеральная прокуратура и Конституционный суд Беларуси заявили об антиконституционной деятельности Координационного совета. По факту его создания возбуждено уголовное дело, членов президиума вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей.

