У Брэда Питта появилась 27-летняя «копия Джоли»

У 56-летнего голливудского актера Брэда Питта появилась 27-летняя девушка. Ею оказалась модель из Германии Николь Потуральски, пишет Daily Mail со ссылкой на источник.



Отмечается, что модель отправилась в путешествие с Питтом на юг Франции. У Потуральски есть ребенок, она говорит на пяти языках и является основательницей организации по спасению акул.



Журналисты прозвали женщину копией Анджелины Джоли, бывшей жены Питта, с которой артист с 2016 года находится в судебном разбирательстве относительно развода.

