Шмыгаль предложил защиту белорусам

Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что белорусы, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине. Об этом сообщил Telegram-канал премьера. "Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине", - написал Шмыгаль.



Отмечается, что, несмотря на временные ограничения на въезд в страну иностранцев, те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам.



Накануне народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") сообщил, что 30-дневный запрет на въезд в Украину иностранцев не будет распространяться на граждан Беларуси.



"Кабмин сегодня (26 августа – Ред.) из-за второй волны коронавируса принял постановление о закрытии границ для иностранцев на срок до конца сентября. Запрет не будет касаться тех, кто имеет документы на проживание тут. Также исключение сделали для граждан Беларуси, которые из-за протестов в стране и действий режима диктатора Лукашенко захотят приехать в Украину", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

