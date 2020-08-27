Большинство украинцев против списания долгов за коммуналку

Более половины потребителей (54,4%) выступают против списания задолженности бытовых потребителей перед поставщиками коммунальных услуг. В то же время, 23,9% опрошенных поддерживают списание долговых обязательств.



Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.



Как отмечают социологи, данное соотношение соответствует данным Государственной службы статистики Украины в части соотношения должников и потребителей, которые платят вовремя за коммунальные услуги.



"Таким образом, потребители занимают достаточно последовательную позицию. Она заключается в том, что нельзя списывать долги неплательщикам, поскольку есть большая доля людей, которые выискивали возможности для оплаты", - говорится в сообщении.

