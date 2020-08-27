Фотообои в ванную комнату - как альтернатива кафелю

Оформляя интерьер санузла стоит обратить внимание на фотообои в ванную от Лакшери Текстиль. Ванная комната — помещение, в котором повышенная влажность, поэтому покрытие стен выбирается с особой тщательностью.



Оформляя интерьер санузла стоит обратить внимание на фотообои в ванную от Лакшери Текстиль. Ванная комната — помещение, в котором повышенная влажность, поэтому покрытие стен выбирается с особой тщательностью. Материал высокого качества гарантирует, что влагостойкие фотообои для ванной сохранят презентабельный вид на долгое время. Дизайнерские решения позволят создать оригинальный интерьер, который приятно поразит гостей, продемонстрировав изысканный вкус владельца.

Особенности подбора фотообоев для ванной комнаты

Ванная — комната в квартире или частном доме, которую используют не только для гигиенических потребностей, но и для расслабления. Поэтому важно приобрести обои, которые настроят на мечтательное настроение и релаксацию. Если правильно подобрать модель, то можно визуально сделать потолки выше, а стены — шире.

Наилучшими изображениями для декорирования стен в ванной считаются:

морские пейзажи;

мосты;

пляжи;

дельфины и экзотические рыбы.

Находясь в такой ванной можно ощутить себя, как на пляжном курорте.

Фотообои на заказ позволяют реализовать в жизнь собственную идею. Используя кафель не всегда удается создать столь оригинальное изображение, как с помощью обоев.

Преимущества фотообоев для ванной комнаты

Обои давно используют для отделки стен, но для декора ванной комнаты ранее использовали редко. Плотная текстура позволяет быть уверенными в их прочности и надежности. Фотообои для ванной характерными такими позитивными качествами:

грамотной расстановкой акцентов;

наполнением комнаты яркими и сочными цветами;

возможностью демонстрации нетипичного интерьера.

Большая вариативность моделей и цветов позволит легко создать интерьер в разных стилях — прованс, лофт, кантри и прочее. Для создания уютного интерьера стоит обратить внимание на обои в стиле поп-арт, фантазийные абстракции, нестандартные геометрические инсталляции.

Те, кто не может представить интерьер без насыщенных красок и любит нестандартный подход, стоит обратить внимание на фотообои от Лакшери Текстиль.

С помощью фотообоев можно вместо стены получить красивую глубину подводного мира, пейзажи альтернативной реальности и прогрессивные идеи будущего.

Отдавая предпочтение водоотталкивающим обоям, не только сохраните красивый вид интерьера, но и предотвратите развитие бактерий и грибка. На такие декоративные покрытия стен наносят дополнительное защитное покрытие. В результате они не поддаются негативному воздействию пара и влаги.