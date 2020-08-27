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- Антон Ровенский рассказал об упущенных украинской экономикой возможностях в период карантина
Антон Ровенский рассказал об упущенных украинской экономикой возможностях в период карантина
Политический класс Украины, с точки зрения экономических интересов страны,
неэффективно использовал период жесткого карантина, упустив целый ряд возможностей для внедрения системных преобразований.
Такое мнение выразил политический и экономический эксперт Антон Ровенский в авторском материале на портале “Корреспондент”.
“Необходимо констатировать, что время действия карантинных ограничений политическим классом было использовано неэффективно - с точки зрения объективных экономических интересов страны. Нынешняя эпидемия - это не только вызовы, но и возможности для проведения системных преобразований: сократить непродуктивные затраты госказны (в частности, на раздутый бюрократический аппарат и силовой блок), обеспечить результативность антикоррупционных расследований, используя фактор закрытых границ, внедрить пакет фискальных и монетарных стимулов для национальной промышленности. По состоянию на сегодняшний день следует констатировать, что ничего из вышеуказанного реализовано не было”, - отмечает Ровенский.
Проект “Большая стройка”, считает Ровенский, имеет ограниченный потенциал для стимулирования деловой активности в стране.
“Необходимо учесть, что программа “Большая стройка”, за счет которой создано несколько десятков тысяч рабочих мест в строительстве и смежных отраслях, после завершения избирательной кампании будет приторможена. А это, вспоминая опыт завершения подготовительного процесса к Евро - 2012, выступит фактором замедления деловой активности в стране”, - указывает эксперт.
По мнению Ровенского, в нынешнем политическом цикле ожидать проведения комплексных социально-экономических реформ от правящих элит не стоит.
“Краткосрочный горизонт планирования характерный для украинских элитариев указывает на, что в нынешнем политическом цикле комплексных социально-экономических трансформаций ожидать не приходится. Отлаженная предыдущими правительствами модель долгового финансирования потребностей госбюджета и социальных фондов, дополненная активным выдавливанием “лишних” граждан в трудовую миграцию, еще долгое время будет выступать финансово-экономическим базисом для правящих элит. Рациональные предложения для украинской экономики, вроде деофшоризации, демонополизации, дефискализации во избежание направления их “в пустоту” будут реализовываться уже по результатам нового электорального цикла”, - резюмирует Ровенский.