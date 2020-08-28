В Германии за отсутствие маски будут наказывать штрафом в 50 евро

Штраф в 50 евро за отсутствие защитной маски вводят на всей территории Германии, кроме одного региона. Об этом сегодня сообщила канцлер Ангела Меркель после многочасовых переговоров с руководителями 16 федеральных земель ФРГ, где обсуждали вопросы того, как можно держать пандемию под контролем.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



По словам канцлера, в последние месяцы инфекционные показатели в Германии выросли и власти намерены пересмотреть действующие стратегии сдерживания пандемии.



"Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт", - указала канцлер.



Также участники переговоров призвали отказаться от турпоездок в кризисные регионы.

