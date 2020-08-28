Суд объявил в розыск за госизмену организатора несостоявшегося убийства Бабченко

Шевченковский районный суд Киева объявил в розыск, а также постановил задержать Вячеслава Пивоварника. Его обвиняют в организации неудавшегося убийства журналиста Аркадия Бабченко в 2018 году.



В начале текущего месяца должно было состоятся подготовительное заседание суда по делу Пивоварника. Ему вменяют в вину госизмену, финансирование терроризма, подготовку теракта и незаконное обращение с оружием и взрывчаткой. Обвинительный акт был передан в суд еще в ноябре 2018 года.



Адвокат Пивоварника требовал вернуть обвинительный акт прокуратуре, аргументируя свою позицию тем, что его клиент не находится в розыске и не скрывается от следствия.



В августе суд установил, что Пивоварник не живет по месту своей регистрации в городе Чоп Закарпатской области. Отчим обвиняемого сказал полиции, что его приемный сын длительное время находится за пределами Украины. В связи с этим прокуратура попросила суд объявить в розыск подсудимого и разрешить его задержание.



Суд удовлетворил ходатайство обвинения, объявив Пивоварника в розыск и дав правоохранителям санкцию на его задержание и доставку в суд. На время розыска подсудимого суд остановил рассмотрение дела.

