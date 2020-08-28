Стала известна личность задержанного в России ракетчика

Задержанный под Барнаулом военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, который якобы шпионил в пользу Украины, оказался 32-летним старшим лейтенантом 35-й дивизии. Его зовут Сергей Сидорчук, сообщает "Коммерсант". Старший лейтенант был задержан утром 26 августа в то время, как направлялся на работу.

При себе у него был кожаный планшет и пакет с мусором, который он собирался выбросить по дороге, но не успел и был задержан прямо с ним. Все это произошло в закрытом поселке городского типа Сибирский, расположенном в 40 километрах от Барнаула.



Напомним, по данным российских спецслужб, задержанный передавал секретную информацию главному управлению разведки министерства обороны Украины. В отношении задержанного военного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России "Госизмена". Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей (около 182 тысяч гривен).





