Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси – Кулеба

Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление президента РФ о том, что задержание в Беларуси 33 "вагнеровцев" – это совместная операция украинских и американских спецслужб.



"Поскольку параллельно РФ активно коммуницирует о том, что она присылает своих специалистов в Беларусь, о том, что они готовы отправлять каких-то правоохранителей в Беларусь, то, безусловно, что президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси и показать, что не он один пытается вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Но хочу еще раз вас заверить, что Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина".

