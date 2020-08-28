Премьер-министр Японии объявил об отставке по состоянию здоровья

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, находящийся на своем посту с 2012 года, объявил о сложении полномочий по состоянию здоровья. В пятницу 65-летний Абэ дал первую пресс-конференцию с середины июня.



Ранее агентство Kyodo сообщило, что премьер решил уйти в отставку из-за хронической болезни — язвенного колита, которая стала мешать ему выносить «здравые суждения». В августе Абэ дважды попадал в больницу.



Абэ не стал назначать временно исполняющего обязанности премьера. Он продолжит выполнять свои функции, пока правящая Либерально-демократическая партия Японии не представит кандидатуру нового главы правительства.



Впервые Синдзо Абэ возглавил правительство Японии в сентябре 2006 года. Через год он подал в отставку по состоянию здоровья. Абэ переизбрали на пост премьера в декабре 2012 года. Среди всех глав правительств Японии он лидирует по количеству непрерывных дней нахождения в должности.

