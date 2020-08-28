Беларусь проводит учения вблизи Польши

Белорусские военные в пятницу, 28 августа, начали масштабные тактические учения на Гродненском направлении, сообщило Минобороны Беларуси.



"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск. В состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.



В Минобороны добавили, что в рамках учений проводятся контрольные занятия по огневой подготовке, батальонные учения с боевой стрельбой, контрольные занятия по специальной подготовке. Летчики выполняют задачи по охране границы в воздушном пространстве на самолетах штурмовой авиационной базы, подразделения радиоэлектронной борьбы ведут разведку.

