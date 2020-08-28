Четвертая сессия Рады откроется 1 сентября

Четвертая сессия Верховной Рады IХ созыва откроется во вторник, 1 сентября.



Согласно календарному плану работы парламента, перед пленарным заседанием во пройдет заседание согласительного совета руководителей фракций и групп, на котором будет сформирована повестка дня первой недели работы депутатов.



В пятницу, 4 сентября, в парламенте пройдет традиционный час вопросов к правительству.



Народные депутаты в сентябре по две недели будут работать в пленарном режиме (1-4 сентября и 14-18 сентября) и в парламентских комитетах (7-11 сентября и 21-25 сентября).



С 28 сентября по 2 октября депутаты работают с избирателями.



Как сообщалось, в связи с пандемией Covid-19 пленарные заседания Рады с июня проходили с 10.00 до 15.00 с одним перерывом на 30 минут, а заседания комитетов - в режиме онлайн.



Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 23 августа сказал журналистам, что парламент "и в дальнейшем будем работать именно в таком режиме".



Во время карантина, объявленного правительством Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, Рада работала в режиме внеочередных заседаний с середины марта до июня.



До карантина пленарные заседания во вторник и четверг проходили с 10.00 до 18.00 - утреннее и вечернее с двумя перерывами, а в среду и пятницу с 10.00 до 15.00 с одним перерывом.

