Украина рассмотрит санкции ЕС против Беларуси

Украина предварительно присоединилась к заявлению Евросоюза по ситуации в Беларуси и синхронизирует свои действия с ЕС и США в случае принятия решения о санкциях. Об этом в пятницу, 28 августа, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. "Позиция Украины синхронизирована с нашими партнерами из Евросоюза и США. И мы будем скоординированно работать над тем, чтобы ситуация в Беларуси стабилизировалась, чтобы народ Беларуси мог сделать свой выбор и сам решить, каким образом далее должна развиваться страна", - сказал он.



МИД считает недопустимым любые вмешательства во внутренние дела Беларуси. Кулеба отметил, что кризис можно преодолеть только с помощью широкого национального диалога внутри страны.



"Что касается санкций ЕС… Мы пока не видели окончательно утвержденных санкционных мер, которые предпримет Европейский союз, но мы уже присоединились к предварительному заявлению ЕС по этому поводу, что свидетельствует, что мы целиком разделяем его политику и подходы. Когда увидим решение о санкциях, то будем принимать свои соответствующие решения в этом вопросе", - заявил Кулеба.



Он отметил, что сейчас все контакты с Беларусью поставлены на паузу. В то же время дипломат подчеркнул, что речь о полном разрыве дипотношений не идет.



"Мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч. Но для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований пока. Белорусский посол продолжает исполнять свои обязанности в Украине", - сказал Кулеба, не исключив возвращение украинского посла в Беларусь.

