В Киеве за сутки рекордное число жертв COVID-19

В Киеве за минувшие сутки умерли девять человек от коронавируса COVID-19. Это новый рекорд по числу умерших в столице Украины, сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге в пятницу, 28 августа.



"За весь период пандемии у нас наибольшее число летальных случаев – умерли девять человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян", – сказал Кличко.



Он отметил, что за прошедшие сутки заразился еще 251 человек, а с начала пандемии 12 719.



Среди новых заболевших: 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и пять девочек от трех до 16 лет. А также 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет и шестеро мальчиков от одного года до 16. Заболели и 10 медиков.



В больницы столицы попали 47 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.



Выздоровели за минувшие сутки 95 человек.



Кличко отметил, что в последние дни увеличивается количество больных коронавирусом, требующих госпитализации.



"В настоящее время в стационарах находятся 486 пациентов. Из них 22 ребенка. 101 больной в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию, 14 – под аппаратами ИВЛ. Таких ужасных цифр у нас никогда не было. Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", – сказал мэр.



По его словам, не отступает и пневмония. За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 108 пациентов с таким диагнозом. В целом же, с воспалением легких в столичных медучреждениях лечат 893 пациента.



Глава города сообщил, что больницы первой волны работают практически в режиме инфекционных госпиталей. И город подготовил дополнительные госпитальные базы для приема больных коронавирус. Это городские больницы №5, 17, 6 и 8. В них есть все необходимые медикаменты, оборудование и средства защиты для медиков.



Также Кличко отметил, что городу пока хватает и медицинского персонала, но подчеркнул, что если произойдет инфекционный взрыв и количество людей, нуждающихся в госпитализации, увеличится в разы, медицинская система не справится с этим.

