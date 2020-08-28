Лукашенко: вакханалия с протестами в Беларуси заканчивается

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "вакханалия" с протестами в стране заканчивается. Он заявил, что сейчас пришло время заниматься экономикой.



Так, в пятницу глава Беларуси совершил рабочую поездку на предприятие ООО "Савушкин-Орша".



"Вакханалия" с протестами в Беларуси заканчивается, пришло время заниматься экономикой", - сказал Лукашенко.



Глава Беларуси заявил, что за свое мнение "ломать людей" не будут.



"Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну в то время, как гусеницы лязгают за пределами", - сказал он.



Отметим, в четверг, 27 августа, после 19:00 на площади Независимости в Минске снова произошел разгон мирной акции протеста и задержания. Так, в столице Беларуси задержали 212 человек, а в регионах - еще пять.



По данным Белорусской ассоциации журналистов, на акциях в четверг задержали около 50 представителей как местных, так и иностранных СМИ: "БелТА", БелаПАН, TUT.BY, "Наша Нiва", Белсат, Reuters, AP, DW, BBC, AFP.



При этом в пресс-службе Министерства внутренних дел республики подчеркивали, что журналистов не задерживали, а доставили для проверки документов.

