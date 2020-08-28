Рассчитывать на послабления в связи с коронавирусом в ближайшие месяцы не следует - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рассчитывать на снятие ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса, в ближайшие месяцы не следует.



"Очевидно, зимой и осенью все останется так же", - сказала она в пятницу, открывая ежегодную летнюю пресс-конференцию в Берлине.



По словам канцлера, гражданам "придется еще долго жить с этим вирусом".



"Надо рассчитывать на то, что в ближайшие месяцы многое будет еще сложнее, чем летом", - отметила Меркель.

