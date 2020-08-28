Удивительный министр Петрашко: “членкини”, коррупция, интервью

Скандал вокруг странной инициативы Минэкономики -- ввести феминитивы типа “пилотеса, членкиня, медикиня” и т.п. в кадровую документацию -- актуализировал вопрос: на своем ли месте министр Игорь Петрашко? Почему его ведомство накануне подготовки бюджета на 2021 год занимается откровенными глупостями? Может, для отвлечения внимания от закулисный дел, которые экс-менеджер олигарха Бахматюка хотел бы скрыть?

Уже несколько дней украинский социум активно обсуждает приказ Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства об утверждении изменений к национальному классификатору профессий №1574 от 18 августа 2020 года. К дискуссии уже приобщилась председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, заявившая, что не понимает, почему именно Минэкономики занимается узко языковедческой, лингвистической, проблемой.



“Мы не приобщены к этому проекту, не принимали участия в его согласовании и не несем ответственности за те предложения, которые утвердило своим приказом Министерство экономики", - отметила Демская.



В то же самое время Национальный банк Украины создал площадку для обсуждения официальных макроэкономических прогнозов на 2020-2021 годы. Первая онлайн встреча в таком формате состоялась при участии председателя НБУ Кирилла Шевченко, министра финансов Сергея Марченко, заместителя председателя Офиса президента Юлии Ковалив, и сотрудников Министерства развития экономики, но без Игоря Петрашко, что наводит на определенные размышления.



Ведь именно Минэкономики и сельского хозяйства традиционно отвечает за составление львиной доли макропрогнозов для подготовки государственного бюджета. Однако, Игорь Петрашко, судя по его высказываниям, видит свою миссию гораздо шире. В июне

он фактически потребовал от Нацбанка девальвировать курс гривны и запустить инфляцию для наполнения госбюджета.



"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция", - сказал он на пресс-конференции, давая понять, что инфляцию нужно повысить.



На вопрос, не собирается ли министр инициировать внеплановый пересмотр макропрогноза, с учетом весомых корректив, которые внесла пандемия коронавируса, он ответил, что таких планов у него нет. И снова поднял тему о том, что надо “додавить” банки — заставить их вливать средства в экономику.



Об этом он много рассуждал в своем интервью изданию “Лига”. “Я считаю, что рост невозможен без доступа к кредитным ресурсам. Мы работаем над программами, которые мы хотим запустить, чтобы дать доступные кредиты для предпринимателей... Доступ к портфельным гарантиям для банков... Вопрос сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. Это нужно для того, чтобы кредитовать приоритетные сектора экономики, усиливать определенные отрасли, которые страдают от той или иной кризиса”, - говорил Петрашко.



Правильно все сказано. Не к чему придраться. Но вот незадача — до назначения министром экономики Игорь Петрашко много лет работал топ-менеджером агрохолдинга “Укрлендфарминг” скандально известного олигарха Олега Бахматюк, который довел до банкротства два банка -- «Финансовая инициатива» и VAB.



А сделали это он и его менеджеры по той самой схеме, которую косвенно рекламирует сейчас Петрашко. Банки собрали деньги с населения и выдали кредиты агропредприятиям Бахматюка. Кредиты не обслуживались и не возвращались. Отчего состояние банков закономерным образом ухудшилось. Пришлось делать им переливание “финансовой крови” в виде рефинансирования Нацбанка. Когда подпитка от НБУ перестала поступать, финучреждения рухнули.



Бахматюк срочно покинул Украину и переместился в Австрию, а его топ-менеджер

Петрашко — в Минэкономики и сельского хозяйства. Теперь всем интересно, сумеет ли он, прикрываясь рассуждениями о портфельных инвестициях, помочь Бахматюку получить очередные кредиты дешевле рыночной стоимости, под какую-то целевую программу на десять-двадцать-тридцать лет и запустить маховик по-новой.



Не зря с момента назначения Петрашко в НАБУ и СБУ начала поступать информация о том том, что в Минэкономики кипит теневая работа по раздаче преференций, субсидий, дотаций, госпомощи и т.п. “своим” структурам.



А на поверхности мы видим регулирование употребления феминитивов, голословные размышления о портфельных инвестициях и призывы срочно раскачать инфляцию, чтобы она соответствовала макропрогнозу. И никак не наоборот.



Одна из очевидных проблем Петрашко, проявившаяся в его интервью “Лиге”, в том, что он не понимает (или делает вид, что не понимает) задачи Минэкономики и свои собственные как министра.



В интервью он сказал, что “один из функционалов, который есть в Минэкономики, - это построение системы экономических правил в стране: какой должна быть экономика - либеральной или протекционистской, какими должны быть отношения между государством и частными компаниями, которая должна быть микро- и макрополитики”.



Неужели топ-менеджеру Бахматюка не объяснили, что у его ведомства нет полномочий определять стратегические вопросы развития государства?! У него нет даже права законодательной инициативы. Лишь возможность подавать свои предложения в Кабинет министров.



Точно так же он много рассуждает в интервью о том, что нужно добавить локализацию в закупки Prozorro и тем самым загрузить малый и средний украинский бизнес. При том, что любой специалист, разбирающийся в этом вопросе, скажет, что значительная часть небольших закупок товаров через Prozorro осуществляется у отечественных фирм, которые продают преимущественно товары украинского производства. Так что малый и средний бизнес давно загружен.



Вопросы возникают по большим заказам, где нескольким крупным отечественным производителям нужна помощь в том, чтобы неконкурентным способом обыграть иностранцев и продать товар с большей наценкой, чем они могут рассчитывать при честной схватке. Где-то здесь есть интерес Петрашко или кого-то близкого к его предыдущим работодателям. Только этого не видят: внимание отвлечено “членкинями” и другими странными действиями министерства.



Например, продолжается война с промышленниками за отмену квот на серную кислоту, которые были введены в 2018 якобы для защиты отечественных производителей – Восточного ГОКа и Сумыхимпром. Факт коррупционной схемы с компаниями-прокладками, которые подняли цену на серную кислоту в 2 раза при сохранении убыточности у госкомпаний, является уже фактически доказанным. Даже чиновники, инициировавшие и вводившие пошлины, посыпают голову пеплом и заявляют о необходимости их отмены. Но, вероятно, стойкая уверенность Игоря Петрашко в необходимости сохранения квот скорее может быть обусловлена личной выгодой, чем объективными показателями.



Или еще один кейс - недавняя инициатива Минэкономики установить на 100% уборочной сельхозтехники специальное ревизионное оборудование на подобие кассовых аппаратов. Так сказать “чипировать” сельхозтехнику, чтобы регистрировать количество собранного урожая каждым комбайном и площадь обрабатываемых земель.



С каждой собранной тонны зерна за “чипы” надо будет заплатить $1, что в масштабах отрасли только на зерновых составит $70 млн. А кто выгодоприобретатель? Некое

ООО «Менора-Агро». Именно эта частная фирма разрабатывает оборудование и получает эксклюзивные права на его дальнейшее сервисное обслуживание в масштабах всей страны.



Аграрии говорят — надеялись, что Петрашко как выходец из аграрной среды свернет этот проект с коррупционным душком. Но с его приходом в министерство “чипирование комбайнов” насаживают с еще большим энтузиазмом. В деловых кругах даже шутят, что фирма по чипированию сельхозтехники, у которой, помимо прочего, есть еще 15 тыс га земли, -- это новое рабочее место Петрашко после отставки. Не “Укрлендфарминг” , конечно, но зато и рисков уголовной ответственности меньше.



Кстати, слухи об отставке Петрашко в весьма обозримой перспективе крепчают с каждым его новым комментарием или с очередной “выходкой” Минэкономики. “Пилотеса” и “членкиня”, разумеется, вне конкуренции.



Так же никого не удивляет, что на площадке для обсуждения официальных макроэкономических прогнозов на 2020-2021 годы Петрашко отсутствовал. Почему-то вспоминается анекдот о вьетнамском космонавте: “Собак покормил? - Покормил. - Молодец! Приборы не трогай”. Правда, в анекдоте ничего не сказано о коррупции, в которой обоснованно подозревается наш герой. А это уже не смешно.

