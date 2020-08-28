Из-за потасовки с хасидами в Умани открыли уголовное дело

Полиция открыла уголовное производство из-за конфликта в Умани, когда группа граждан Украины препятствовала поселению паломников-хасидов.



Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черкасской области.



Как сообщили правоохранители, 27 августа около 23.00 в Уманский отдел полиции поступило сообщение о возникновении конфликта между группой граждан Украины и группой брацлавских хасидов, прибывших в город для празднования иудейского Нового года - Рош Ха-Шана.



"Выездом на место происшествия было установлено, что группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством. Во время указанных событий полицией обеспечена охрана общественного порядка, были установлены все лица на месте конфликта и предотвращены дальнейшие активные и противоправные действия ", - отметили в полиции.



Отмечается, что речь идет о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений (ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины)



Как сообщал Укринформ, из-за опасности распространения коронавирусной инфекции Кабмин поддержал решение, инициированное МВД, об ограничении посещения иностранцами города Умань Черкасской области во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.



Умань, где похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран. В 2020 году празднование Рош Ха-Шана приходится на 18-20 сентября.



26 августа Кабинет министров принял решение закрыть границы для иностранных граждан с 00.00 29 августа по 00.00 28 сентября.

