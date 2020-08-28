США призывают Минск принять посредничество ОБСЕ

США поддержали инициативу действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра Албании Эди Рамы о посредничестве организации в разрешении кризиса в Беларуси.



"Благодарим Эди Раму за инициативу и призываем правительство Беларуси принять его предложение по взаимодействию всех вовлеченных сторон", - заявил на встрече с Рамой первый замгоссекретаря США Стивен Биган, которого цитирует госдепартамент США.



"В Беларуси необходим открытый и конструктивный диалог", - добавил Биган.



Ранее Рама на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене предложил посредническую роль организации диалога между властями и оппозицией. "Я предлагаю, чтобы ОБСЕ стала посредником в налаживании необходимого диалога с целью помочь Беларуси преодолеть нынешнюю ситуацию", - заявил действующий председатель ОЬБСЕ.



"Мы искренне надеемся на положительный ответ правительства Беларуси на это предложение", - сказал премьер.



В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

