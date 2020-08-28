Меркель: когда будет больше ясности с Навальным, Германия запустит общеевропейскую реакцию

Власти Германии намерены инициировать общеевропейскую реакцию на произошедшее с Алексеем Навальным, когда будет больше ясности о причинах его госпитализации. Об этом на пресс-конференции заявила канцлер Германии Ангела Меркель.



«Мы обязаны сделать все возможное, чтобы прояснить ситуацию. Когда у нас будет больше ясности, мы постараемся вызвать европейскую реакцию, а не только реакцию одного государства», — цитирует ее слова Focus.



Ранее Меркель уже заявляла, что Россия должна провести расследование возможного отравления Алексея Навального.



Проверку по факту госпитализации оппозиционера ведут МВД и Генпрокуратура России, однако в последнем ведомстве уже заявили, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Навального.

