Лукашенко прокомментировал свое появление с автоматом на улице

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое появление на публике с автоматом угрозой ядерного удара со стороны НАТО. Его слова приводит БЕЛТА.



По его словам, к границам Белоруссии переброшены из Берлина 18 американских самолетов F-16, которые находятся «в 15-20 минутах полета от нашей территории». «Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта», — подчеркнул он.



«И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — сказал Лукашенко.



23 августа появилось видео, на котором Лукашенко в бронежилете пролетает над Минском на вертолете и осматривает многотысячную акцию протеста. В ролике он говорит, что протестующие «как крысы разбежались», узнав о «жарком ответе». Он невозмутимо смотрел в иллюминатор, а сын Николай в каске и бронежилете застегивал амуницию. Из вертолета Лукашенко вышел с автоматом в руке, рядом с ним шел и Николай.

