"Челси" объявил о трансфере капитана ПСЖ
Капитан французского ПСЖ Тьяго Силва стал игроком лондонского "Челси"
Об этом сообщает официальный twitter "Челси".
Финансовые условия сделки не сообщаются. У 35-летнего Тьяго Силвы закончился контракт с французским клубом, и он достался "Челси" бесплатно.
В прошлом сезоне центрбэк провел 34 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Силва много лет был капитаном ПСЖ, который вышел в этом году в финал Лиги чемпионов.
В активе защитника 88 матчей и 7 голов за сборную Бразилии.
Источник: Эспресо.ТВ
17:31