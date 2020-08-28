Убийство Гандзюк: суд начал рассмотрение обвинительного акта относительно Мангера и Левина

Днепровский районный суд Киева начал судебное разбирательство обвинительного акта в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, передает корреспондент УНН.



"Объявляется открытым судебное заседание. В Днепровском районном суде города Киева рассматривается уголовное производство по обвинению Мангера Владислава Николаевича и Левина Алексея Алексеевича в совершении преступления ч.3. ст. 27, ч.2 ст.28 ч.2 ст.121 УК Украины" , - заявила судья.



По данным следствия, глава Херсонского облсовета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины).



Кроме того, в ведомстве подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога.



Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк претерпела химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

