Названы самые токсичные продукты с огорода

Эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский назвал самые токсичные продукты с огорода.



По его словам, сегодня в овощах и фруктах содержится много остаточных накопительных пестицидов. Эксперт отметил, что больше всего ядов в горохе, подсолнечном семечке и, в том числе, подсолнечном масле.



«На растения выливают яды, для того, чтобы сохранить урожай. Бобы и семечки могут раньше времени растрескаться. Этот процесс называется десикация. Причем, яды могут вылить за неделю, а то и за пару дней до уборки урожая», — пояснил Любоведский.

